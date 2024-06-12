غدًا.. على الحجار وصلاح عبدالله ضيفا "معكم" على ON

تستضيف منى الشاذلي، علي الحجار وصلاح عبدالله في حلقتي مساء الخميس والجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية ON.

يتحدث علي الحجار خلال الحلقة عن أغنية "أجمل حاجة" التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله، حيث يقول الحجار: "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتنى الكلمات جدًا.. وصادف كنا في عزومة مع بعض ومعانا شادي مؤنس اللى عمل لحن تحفة للأغنية.. فقررنا نصورها علطول".

أما صلاح عبدالله فيتحدث عن فرق السن بينه وبين صديقه علي الحجار، ويكشف: "على فكرة هو أكبر مني والله.. يعني يبان إنى أكبر منه.. لكن الحقيقة على الحجار أكبر منى بـ6 شهور..والحقيقة إنه يعتبر صديق العمر لأني دايمًا لما بحتاج له بلاقيه".

ويتطرق علي الحجار لأزمته في المسرح القومي منذ عدة سنوات التي نتج عنها إيقافه عن العمل، فيما يتحدث صلاح عبدالله عن علاقته بـ أحمد الحجار: "كان إنسان ملائكي جدًا.. فجأة راح.. مكناش طبعًا مستوعبين وقتها خالص القصة".

كما تضم الحلقة تحديات وألعابًا بين الصديقين علي الحجار وصلاح عبدالله، ويقدم علي الحجار مجموعة من أجمل أغانيه منها "تتر ذئاب الجبل، سمرا وبعيون كحيلة، يا إسكندرية، في قلب الليل" والعديد من الأغاني الأخرى وقام صلاح عبدالله بمشاركته الغناء في عدد منها، كما يقدم صلاح عبدالله ولأول مرة أغنية كتب كلماتها وتمت إذاعتها عبر شاشة البرنامج.