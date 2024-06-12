محافظ أسوان: نجحنا فى تعظيم الإيرادات وتنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه فى ظل ملحمة العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصنا على تعظيم موارد المحافظة الذاتية على مدار 4 سنوات، حيث تمت زيادة الإيراد العام من 57 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020 إلى 144 مليون جنيه فى العام 2023/2024 بنسبة زيادة تجاوزت الـ100%، وتم إدراج هذه الإيرادات فى موازنة الدولة مما لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأكد محافظ أسوان، أننا نسعى إلى تنفيذ ذلك بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتكون لأسوان الريادة دائمًا فى مختلف قطاعات العمل العام، فقد تم استثمار اللنشات والعبارات المتهالكة والكهنة فى إعادة تدويرها ورفع كفاءتها لتحقق عوائد مالية، فضلًا عن إحلال وتجديد العبارات القديمة لخدمة أهالى غرب النيل بمبالغ مالية وصلت إلى 48 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

تفاصيل حول الاجتماع التنفيذي

وخلال الاجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى، ثم قامت المحاسبة نور الهدى محمد، مدير التخطيط بالمحافظة باستعراض تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

وأوضحت أنه فى ظل الدعم والمتابعة المستمرة من محافظ أسوان تم توفير إعتماد إضافى بمبلغ 70.8 مليون جنيه للخطة الأصلية والمقدرة بمبلغ 610.9 مليون جنيه، كما تمت إضافة حافز تميز أداء للخطة بمبلغ 45.7 مليون جنيه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية، ويتم العمل حاليًا فى إجراءات الطرح والترسية للخطة الاستثمارية العام المالى القادم 2024/2025، والمخصص للمحافظة منها اعتمادات مالية 739.4 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى ومن منطلق حرص محافظ أسوان على تكريم أى مسئول يقوم بتنفيذ التكليفات الصادرة والأعمال المنوطة له بكل إخلاص وتفانى فى العمل فقد قام المحافظ بتكريم المهندس أحمد الملوانى، مدير عام الطرق تقديرًا لجهوده الواضحة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف المراكز والمدن.

كما قام بتكريم المهندس محمد حسن مدير عام الحدائق، تقديرًا لجهوده فى رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضًا أعمال التشجير وزيادة رقعة المسطحات الخضراء، وقام المحافظ أيضًا بتكريم المحاسبة نور الهدى محمد لجهودها الدؤوبة فى إنجاز الخطة الاستثمارية والانتهاء منها على الوجه الأكمل.