الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مياه دمياط" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء  أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى  دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح شاهين، مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقًا لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة، هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة قبل العيد وتجهيزها لما لعيد الأضحي من طبيعة خاصة وتلافي وقوع أي انسداد أو طفوحات.

وأكد شاهين، إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع  سواء مياه  او صرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل، والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط هذا الى جانب استمرار تنفيذ خطة التوعية الميدانية بالمرور علي المجازر ومحال الجزارة والأهالي لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.،تنفيذ الخطة الإعلامية لتوضيح أضرار ومخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

وأوضح شاهين، استمرارعمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد وأن الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول  أومن خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٠٣٠١٩٣٣٣.

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