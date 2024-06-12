الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العناني" يستعرض جهود مصر للنهوض بقطاع الآثار في ندوة بمكتبة الإسكندرية

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، ندوة بعنوان: "آثار ومتاحف مصر بين الحفاظ على الإرث الحضاري الفريد وتعزيز ريادة السياحة" والتي ألقاها الدكتور خالد العناني؛ وزير السياحة والآثار السابق، ومرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور أحمد زايد الجهود التي قام بها الدكتور خالد العناني خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الآثار، حيث قال إنّ مصر من الدول التي لديها إرث ثقافي قديم ومتنوع نجده في العادات والتقاليد والسير الشعبية بالإضافة إلى الآثار الملموسة بدءً من الحضارة الفرعونية وحتى وقتنا الراهن، لافتًا إلى أن هذا الإرث هو جزء من الهوية المصرية.


كما تحدث مدير مكتبة الإسكندرية، عن ترشح الدكتور العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مُشيرًا إلى اسهاماته المختلفة على المستوى الأكاديمي وكذلك على المستوى العملي.

ومن جانبه، قدم الدكتور خالد العناني عرضًا لما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على مستوى الحفاظ على التراث الحضاري لمصر وذلك من خلال الترميم أو الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى جهودها في مجال السياحة.

واستعرض العناني، أعداد السياحة التي دخلت إلى مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن العام 2010 شهد قدوم أكبر عدد من السياحة بواقع 14.7 مليون سائح، فيما تصدرت الدول الأوروبية أعداد السائحين لمصر.

وكشف وزير السياحة والآثار السابق، أن مصر تتميز بكل المقاومات التي تجعلها قبلة للسياح الأجانب سواء على مستوى الآثار والتاريخ أو على مستوى السياحة العلاجية والدينية وحتى سياحة الشواطئ، لافتًا إلى أن 60% من السياح الأجانب يقصدون السياحة الشاطئية في مصر.

كما تطرق العناني، إلى الحديث عن المناطق والآثار المصرية الموجودة على قائمة التراث العالمي والبالغ عددها 6 مناطق، لافتًا إلى 8 نماذج غير مادية مصرية مدرجة ضمن اليونسكو أيضًا والتي تضم السيرة الهلالية والأراجوز والنحت على المعادن وصناعة الخوص وكذلك الاحتفالات التي تقام في مسار العائلة المقدسة.

وتحدث المرشح المصري لإدارة اليونسكو، عن ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية من ترميم للمتاحف والمناطق الأثرية ومن أمثلتها إزالة المياه الجوفية من موقع أبو مينا ومقابر كوم الشقافة، وكذلك ترميم طريق الكباش.
وقال العناني إن مصر ركزت خلال السنوات الماضية على افتتاح متاحف آثار في المحافظات غير السياحية بهدف ربط المصريين بتاريخهم وتراثهم، لافتًا إلى أن مصر سعت أيضًا إلى إقامة معارض مؤقتة في الخارج لبعض القطع الأثرية وكان لها مردود إيجابي كبير على حجم أعداد السياحة الوافدة إلى مصر.

كما تحدث العناني، عن جهود مصر في استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج والتي خرجت بشكل غير قانوني، لافتًا إلى الصعوبات الفنية والقانونية في استعادة كل الآثار بسبب القوانين المحلية لبعض البلدان.


جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، له الكثير من الإسهامات الأكاديمية، فضلًا عن إسهاماته خلال توليه وزارة السياحة والآثار ومنها افتتاح طريق الكباش ومتحف آثار شرم الشيخ ومتحف آثار كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية.

الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
الدكتور خالد العناني في ندوة بمكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية آثار ومتاحف مصر تعزيز ريادة السياحة منظمة اليونسكو وزارة الاثار

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق قافلة بنك الطعام المصرى لدعم أهالى بشاير الخير

خبير: مصر بذلت جهودًا كبيرة فى ملف ذوى الهمم

"بحرنا نضيف بدون قمامة".. حملة لتنظيف شاطئ الأنفوشي بمشاركة طلاب الإسكندرية (صور)

مراجعة سريعة لطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية قبل دخول امتحان الاقتصاد

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مخزن الأمصال والطعوم المركزى ضمن استعدادات العيد

"مياه الإسكندرية" تعقد ندوة توعوية للأئمة والوعاظ بالأوقاف

فتحت عليها الباب فحرمتها من "العلاج".. حكاية مريضة السرطان مع طبيبة الإسكندرية (خاص)

سفير الكونغو خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية: معلم تنويري وحضاري

الأكثر قراءة

عاجل| اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حارس الأهلى يغادر المستشفى بعد تعرضه لكسر فى عظام الوجه

طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة بيرسى تاو

«الجنايات» تؤجل محاكمة شريكة سفاح التجمع باستقطاب السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة