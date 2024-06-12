الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة العيد الكبير 2024 وإجازة عيد الأضحى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد وقفة العيد الكبير 2024.. عيد الأضحى هو ثاني أكبر عيد إسلامي بعد عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان، شهر الصيام، ويتم الاحتفال بعيد الأضحى، في اليوم العاشر من ذي الحجة، الموافق لليوم الثالث من الحج، ويستمر لمدة أربعة أيام، وهذا العام يصادف يوم 16 يونيو.

 

في اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم المسلمون الذين يستطيعون تحمل تكاليف التضحية بما شاء الله من الأنعام وتوزيع نسبة محددة من لحمها على من هم أقل حظًا، ويتم ذلك تخليدًا لذكرى النبي إبراهيم عليه السلام، الذي طلب الله منه، حسب العقيدة الإسلامية، أن يضحي بابنه إسماعيل، ولكن أبدله الله بكبشًا.

 

موعد وقفة عيد الأضحى 2024

بالنسبة لتاريخ يوم عرفة لعام 2024، وهى وقفة العيد الكبير فسيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وستكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وهو أول يوم من أيام التشريق الثلاثة.

 

تبدأ وقفة عرفة في فجر يوم السبت، التاسع من يونيو 2024، وتنتهي عند غروب شمس يوم الأحد، العاشر من يونيو 2024.

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

فتح 4 مكاتب بريد خلال إجازة عيد الأضحي بالوادي الجديد

قرار إجازة عيد الأضحى

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن موظفي القطاع العام سيحصلون على إجازة لمدة ستة أيام  تبدأ من وقفة العيد الكبير من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

 

تسري هذه العطلة على الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة وقطاعات الأعمال العامة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

 

ويبدأ يوم الأحد عيد الأضحى الذي يستمر أربعة أيام، والذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الثاني عشر من التقويم الإسلامي.

 

وهو أحد العيدين الدينيين في الإسلام، ويصادف إلى جانب عيد الفطر نهاية شهر الصيام المبارك، رمضان.

 

وسيؤدي المسلمون في مصر صلاة عيد الأضحى عند الساعة 6:16 صباحا بتوقيت القاهرة.

 

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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص في مصر

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فتح 4 مكاتب بريد خلال إجازة عيد الأضحي بالوادي الجديد

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