الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-6-2024

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

تقام مباريات الدوري المصري اليوم الخميس بين بيراميدز وسموحة وكذلك بين فيوتشر والجونة والتي تستقطب جماهير كرة القدم المشجعين لها على المستوى المحلي والأوروبي والدولي. 

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في الدوري المصري وكذلك الفرق المتنافسة اليوم في مختلف البطولات.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة 19:00

مباراة مودرن فيوتشر والجونة في تمام الساعة 19:00

 

مواعيد مباريات دوري السوبر المصري | كرة سلة

مباراة الأهلي | كرة سلة والاتحاد السكندري | كرة سلة في تمام الساعة 20:00

 

مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي

مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في تمام الساعة 20:00

 

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة  19:30

مباراة الملعب التونسي والأفريقي في تمام الساعة  18:30

 

مواعيد مباريات ودية دولية

مباراة أمريكا والبرازيل في تمام الساعة  02:00

جدول مواعيد مباريات الإثنين 10-6-2024 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة 

في الدوري المصري مباراة فاركو والأهلي يوم الجمعة  14 يونيو  2024 الساعة  07:00

 في الدوري المصري مباراة الاتحاد السكندري والاهلي الثلاثاء  18 يونيو 2024  الساعة  07:00

في الدوري المصري مباراة الأهلي والداخلية يوم الجمعة 21 يونيو 2024 الساعة  08:00 

في الدوري المصري مباراة الأهلي الزمالك يوم  الثلاثاء  25 يونيو 2024 الساعة  07:00 

في الدوري المصري  مباراة الأهلي وفاركو يوم الجمعة 28 يونيو 2024 الساعة  07:00 

في الدوري المصري مباراة طلائع الجيش والأهلي يوم الإثنين 1 يوليو 2024 الساعة  07:00

في الدوري المصري مباراة الداخلية والأهلي يوم الخميس  4 يوليو 2024 الساعة  07:00 

في الدوري المصري مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الإثنين 8 يوليو 2024 الساعة  07:00

في الدوري المصري مباراة الأهلي بيراميدز يوم  الجمعة  12 يوليو 2024 الساعة  07:00 

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مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم إفريقيا 2025

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تأكيدًا لانفراد «الدستور».. محمد الشيبى يستأنف على إيقافه 6 مباريات

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