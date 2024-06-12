الأربعاء 12 يونيو 2024
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ماذا يحدث فى يوم الطالب بالكلية العسكرية التكنولوجية؟.. قائد لواء الطلبة يشرح

العقيد محمد سعيد
العقيد محمد سعيد محمد

أكد العقيد محمد سعيد محمد، قائد لواء الطلبة بالكلية العسكرية التكنولوجية، أن القوات المسلحة المصرية تسعى جاهدة لتنفيذ رؤيتها في تدريب الطلاب على أحدث الأنظمة، موضحًا أن الانضباط العسكري هو السمة الأساسية لطلاب الكلية، حيث ينقسم إلى جزأين مختلفين: الجزء الخارجي والجزء الداخلي.

وأشار قائد لواء الطلبة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن طلاب الكلية يبدأون يومهم من طابور الصباح، ثم يتناولون وجبة الإفطار ويحضرون المحاضرات العلمية، ويلي ذلك تناول وجبة الغداء والمشاركة في تدريبات مشتركة للدفاع عن النفس والتعامل مع الأجهزة الحديثة، وفي نهاية اليوم، يتناولون وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم.

وأضاف أن طالب الكلية يجب أن يبذل أقصى مجهود له حتى يكون قادرًا على تحمل المسئولية كاملة.

العقيد محمد سعيد محمد الكلية العسكرية التكنولوجية القوات المسلحة المصرية الاعلامية عزة مصطفى صالة التحرير

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