الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائد جناح التربية الرياضية يوضح تفاصيل تدريب طلاب الكلية العسكرية التكنولوجية (فيديو)

العقيد أحمد عزت
العقيد أحمد عزت

أكد العقيد أحمد عزت، قائد جناح التربية الرياضية بالكلية العسكرية التكنولوجية، على أهمية الرياضة في تطوير الطلاب والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة، موضحًا أن الكلية تعمل بخطة زمنية محددة لتطوير مستوى الطلاب البدني، حيث تتم متابعتهم شهريًا للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار عزت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن الطلاب يشاركون في دوري جهاز الرياضة للقوات المسلحة، الذي يضم مجموعة متنوعة من الألعاب الجماعية والفردية، مثل كرة اليد وكرة الطائرة والسباحة وكرة القدم. 

ولفت الانتباه إلى أهمية تعلم السباحة، حيث يجب أن يخرج أي طالب من الكلية العسكرية وهو يجيد السباحة بأعلى الدرجات وبقوة بدنية ممتازة.

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