الطريقة الكركرية تدشن مركزا طبيا فى جمهورية توجو (صور)

دشنت الطريقة الكركرية الصوفية، بجمهورية توجو، مركزا طبيا دوليا متعدد الاختصاصات، فى حضور عمدة المنطقة وبعض المسئولين وسط تصفيق وزغاريد النساء والأطفال حيث أطلق عليه اسم "كيكيلى" والتي تعني باللغة المحلية (النور).

إسهام تنموى للقرى الإفريقية النائية

وأوضحت الطريقة الكركرية فى بيان لها اليوم، أن الهدف الرئيسى من تدشين المركز الطبى بجمهورية توجو المساهمة فى تنمية القرى الإفريقية النائية، حيث يهدف ذلك إلى تقليص نسبة الوفيات ورفع تحدي الوقاية من الأمراض ومسايرة نظام تلقي التلقيح والتطعيم لدى الأطفال والمواليد الجدد للحد من الأمراض والأوبئة، كما يعنى بفتح سجل الرعاية والمواكبة الصحية للمرأة والطفل وتوفير الخدمات الطبية والتكميلية.

مركز طبى متعدد الاختصاصات

وتابعت "الطريقة الكركرية" فى بيانها: إنه تجدر الإشارة إلى أن هذا التدشين المشهود متعلق بمركز طبي دولى متعدد الخدمات الصحية بحيث يتوفر على قسم لعلاج المرأة الحامل والذي يضم قاعة متابعة الحمل والتوليد وأخرى للتطعيم والتلقيح ومواكبة النمو الطبيعي للأطفال وقاعة للعلاجات الجراحية والاستشفائية وقاعة الاستشارات الطبية والمعاينة كما يحتوي على مختبر التحاليل الطبية وجناح الاستشفاء به ستة أسرة وصيدلية ومخزن أدوية وقاعة الانتظار إضافة إلى تزويد هذا الصرح الطبي ببنى تحتية لاتزال قيد التجهيز بهدف تخفيض تكلفة التطبيب عن كاهل الأسر المعوزة وتيسير عملية الانخراط في الرعاية الصحية الأسرية وأهميتها في تنمية المحيط الاجتماعي والاقتصادي للفرد والمجتمع على حد سواء.

وأوضحت "الطريقة الكركرية" فى بيانها أن تدشين مركز طبى دولى بجمهورية توجو، هو مشروع صحي إنساني ومبادرة تنموية أخرى للزاوية الكركرية في المنطقة أتت لتلبي نداء الحاجة الصحية والملحة لساكنة قرى ضواحي منطقة جنوب الطوغو مؤكدة بنداء مرئي إلى إحياء أواصر التعاون والأخذ بالاسباب المادية للعودة بالمريض من حالة عدم الاستقرار البدني والنفسي إلى الحالة السوية والسلامة الصحية على سبيل التسبب لسنة الهدي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم في نصبه أول خيمة استشفائية في مسجده النبوي الشريف مؤذنا بإرشاده المقدس إلى ضرورة خوض هذا السبيل العلمي المعروف بالتخصص الطبي بقوله عليه الصلاة والسلام {يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، فقالوا: ماهو ؟ قال الهرم}.