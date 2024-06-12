الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيبو يكشف موعد انتظام اللاعبين الدوليين بالأهلى فى التدريبات

خالد بيبو
خالد بيبو

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، غدًا الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.

أشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات غدًا، لمزيد من الاطمئنان على حالاتهم. 

ويواصل الأهلي تدريباته، مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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الكابتن خالد بيبو الاهلى تفاصيل مران الأهلي لاعبي الأهلي الدوليين دوري نايل

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