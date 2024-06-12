طارق فهمى: الصراع سيشتعل بين إسرائيل وحزب الله بسبب هذا الأمر

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك إصرارًا واضحًا من طرفي الحكومة الإسرائيلية وحزب الله على تغيير تيكتيكي أو نوعي في قواعد الاشتباك.

وأضاف "فهمي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بعد كل هذه الأشهر من بدء حرب غزة هناك تمسك بثوابت المعادلة أو بقواعد الاتفاق على الجبهة، لكن الآن هناك حالة تصعيد".

وأوضح أن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأجهزة المعلومات تطوير الأداء وتغيير قواعد اللعبة، مشيرًا إلى أن تغيير القواعد يتطلب تغيير قواعد الاشتباك التي كانت منضبطة ومحكمة.

وأكد أن تغيير قواعد الاشتباك سيتسبب في اشتعال الأمور بشكل أكبر وتخرج الأمور عن السيطرة.