الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: الصراع سيشتعل بين إسرائيل وحزب الله بسبب هذا الأمر

طارق فهمي
طارق فهمي

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك إصرارًا واضحًا من طرفي الحكومة الإسرائيلية وحزب الله على تغيير تيكتيكي أو نوعي في قواعد الاشتباك.

وأضاف "فهمي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بعد كل هذه الأشهر من بدء حرب غزة هناك تمسك بثوابت المعادلة أو بقواعد الاتفاق على الجبهة، لكن الآن هناك حالة تصعيد".

وأوضح أن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأجهزة المعلومات تطوير الأداء وتغيير قواعد اللعبة، مشيرًا إلى أن تغيير القواعد يتطلب تغيير قواعد الاشتباك التي كانت منضبطة ومحكمة.

وأكد أن تغيير قواعد الاشتباك سيتسبب في اشتعال الأمور بشكل أكبر وتخرج الأمور عن السيطرة.

إسرائيل حزب الله المواجهة بين إسرائيل وحزب الله غزة رفح طارق فهمي الحياة اليوم

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