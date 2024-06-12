محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لـ5 مشروعات بمركز ومدينة طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لـ5 مشروعات رصف وتطوير بمركز ومدينة طنطا، مؤكدًا أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم والمقامة على مساحة 14 فدانًا، وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رحمي، إلى أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائرًا، كما يتم رصف الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث يتم تشغيل قطاع التوسعة لنهو قطاع الأساس تمهيدًا لاستكمال أعمال الطبقة الرابطة، وأكد محافظ الغربية أن المحافظة قامت بإزالة كل الاشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح (١٠) أمتار لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة. MCO تمهيدًا لأعمال الرصف.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الآخر 1.5م وتغطية المسقة المجاورة للطريق بطول 1300م منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظًا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ويعد المحور من المحاور المرورية المهمة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وسيد الحمراوي رئيس حي ثان طنطا المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

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