الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: غرامة مالية 20 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع

الجلسة
الجلسة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

كما شدد محافظ أسوان، على ضرورة توقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

وكلف المحافظ، مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد بها، مع المتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين، مع تشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار، وهو الذى يتكامل مع رصد أى حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو إشغالات خلال أيام أجازة العيد للإزالة الفورية لها أولًا بأول. 

ووجه مسئولى مديرية التموين، بأن تتم مواصلة أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومراجعة مخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وهو الذى يتواكب مع قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب قيام مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة، ووقف الإجازات للتعامل مع أى حالات طارئة وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل. 

كما وجه بتشكيل غرفة عمليات فرعية  بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ.

محافظ أسوان ذبح الأضاحى غرامات مالية استعدادات عيد الأضحى

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