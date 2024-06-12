الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة

النفط
النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.7 مليون برميل إلى 459.7 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بنحو مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 97 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو، كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 233.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 123.4 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 2.56 مليون برميل في اليوم.

الطاقة الأمريكية مخزونات الخام الولايات المتحدة رويترز أوكلاهوما

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