الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تستقبل واعظى القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت محافظ دمياط واعظين قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أشادت بالجهود التى يقدمها الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وتوعية الشباب والنشء.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشيخ محمود المغلاوى مدير إدارة الوعد بالمنطقة الأزهرية بدمياط وواعظين البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك فى إطار إطلاق قافلة المجمع داخل المحافظة فى الفترة من ٨ إلى ١٥ يونيو الجارى وذلك لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام.


واطلعت المحافظ على ما تتضمنه القافلة من برامج تستهدف الشباب والمواطنين والسيدات بعدد من المؤسسات ومراكز الشباب للحديث حول فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة وعيد الأضحى وأحكام الأضحية ودور الدين فى مواجهة اليأس والإحباط، وكذلك نشر التوعية بأهمية الوقت وكيفية اغتنام الإجازة الصيفية.
 

فيما أشادت محافظ دمياط، بجهود الأزهر الشريف تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعم جهود الدولة للتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة والشائعات وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات وتوعية المواطنين والنشء بالقضايا المختلفة وحماية الشباب من الأخطار المحيطة، مثل الانتحار والإدمان، وتوعية الأسر، كما رحبت بهذا التعاون لنشر تعاليم الإسلام والاديان السماوية وتنمية المجتمع، مؤكدة حرص المحافظة على التواصل المستمر مع الأزهر الشريف لدعم محاور تلك الخطة بإطلاق العديد من الندوات التوعوية بكافة المناطق.

الدكتورة منال عوض دمياط محافظ دمياط منال عوض الأزهر الشريف أحد علماء الأزهر

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