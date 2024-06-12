الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة العالمية": وثقنا 32 وفاة فى قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأربعاء، أن المنظمة وثقت 32 وفاة في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على إكس: "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة".

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رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع "الغذاء العالمى" تعزيز الجهد الإغاثى فى غزة

وأكد مدير عام الصحة العالمية أن السلام هو أفضل دواء لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة.

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"القاهرة الإخبارية" تواصل توثيق جرائم الاحتلال فى قطاع غزة (فيديو)

وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس.

العدوان على غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

ويواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في اليوم الـ250 من العدوان، فيما أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال 24 ساعة.

الصحة العالمية قطاع غزة سوء التغذية الضفة الغربية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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