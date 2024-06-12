"شركات السياحة" تحذر من تسكين الحجاج غير النظاميين بخيام مشعر منى وعرفات

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إخطارًا للشركات المنظمة للحج السياحى هذا العام التى تبلغ حوالى 1298 شركة سياحة، بأن مخيمات حجاج الشركات بمشعري مني وعرفات قاصرة على الحجاج النظاميين فقط، موضحة أنه ممنوع منعًا باتًا تسكين أي حاج بالمشاعر المقدسة أو استضافة أى حاج غير نظامي-أى ليس لديه تصريح للحج، يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي.

وأضافت الغرفة فى منشورها - حصل "الدستور" على نسخة منه- أنه حال ثبوت قيام أى شركة سياحة بتسكين حاج غير المدرج على موقع الوزارة، ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

صورة منشور غرفة شركات السياحة

وتبدأ شركات السياحة فى تصعيد الحجاج بدءًا من عصر يوم الجمعة المقبل، للوقوف بصعيد عرفات يوم السبت وتأدية الركن الأعظم للحج بالوقوف على جبل عرفات، وقد وصلت إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية آخر رحلات الطيران للحج السياحى.

ومن المقرر أن يتم تصعيد حجاج شركات السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات عبر 600 سيارة ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي، كما أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات على دراية بكافة الطرق تحسبًا للزحام المتوقع، نظرًا إلى تصعيد كافة حجاج بيت الله الحرام الذى سيتجاوزون هذا العام المليونى حاج، كما أنه تم إمداد الأتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول إلى المخيمات بأسرع وأسهل الطرق.