جامعة طنطا الـ 4 محليا.. وبالمرتبة 66 عالميًا فى معيار "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة"

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة الترتيب 601-800 عالميًا والفئة الرابعة محليًا بين الجامعات المصرية، في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2024 مع معدل زيادة في عدد الجامعات العالمية المشاركة عن العام السابق؛ لتصل إلى 1963 جامعة مصنفة على مستوى العالم من ضمنهم 46 جامعة مصرية تم تصنيفها لهذا العام.

وأكد الدكتورمحمود ذكي، أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف يعد إنجازًا استثنائيًا، ويعكس مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف ومعايير التنمية المستدامة الــ 17، التي تبنتها الجامعة خلال الأعوام الماضية، ويعزز من استراتيجية جامعة طنطا لدعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العملي، موجها الشكر لجميع فرق العمل بمختلف الإدارات بالجامعة والكليات على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حصلت على المرتبة 66 عالميًا في معيار"الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة" (SDG7) من بين الجامعات العالمية المشاركة في هذا المعيار، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

كما يعزز هذا الإنجاز مكانة الجامعة كواحدة من الجامعات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث شهدت الجامعة تقدمًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023 عندما كانت في الفئة 401-600، كما جاءت الجامعة في المرتبة 401-600 في معيار الصحة الجيدة والرفاهية (SDG3)، مقارنة بترتيبها في الفئة 601-800 في العام السابق.

كما حصلت الجامعة على مرتبة بين 201-300 في معيار السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG16) بعد أن كانت في الفئة 401-600 العام الماضي.

إضافةً إلى ارتفاع الجامعة في معيار الشراكات لتحقيق الأهداف (SDG17) من الفئة 801-1000 في العام السابق إلى الفئة 601-800 هذا العام، مما يعكس التحسين المستمر في أداء الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا اشتركت في 17 معيارا من معايير التنمية المستدامة للعام 2024 مقارنة بـ10 معايير في العام السابق بزيادة قدرها 7 معايير تم الاشتراك بها للمرة الأولى تشمل القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة، والحياة تحت الماء، والحياة في البر.

وتعتمد منهجية تصنيف THE Impact على تقييم الجامعات بناءً على أهداف التنمية المستدامة باستخدام مؤشرات مدروسة تشمل البحث، والإدارة، والتواصل، والتعليم، حيث تقوم جهة التصنيف بالتقييم من خلال حساب المتوسط بين ترتيب كل من العام الحالي والعام السابق، تسعى جامعة طنطا باستمرار إلى تحسين أدائها وتطوير استراتيجياتها لتحقيق مزيد من التقدم، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم رؤية مصر 2030، تعتمد منهجية تصنيف تايمز لتأثير الجامعات على تقييم الجامعات وفقا للمؤشر الرئيسي والخاص بهدف التنمية المستدامة رقم 17 المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف ويمثل الوزن النسبي له 22%من التقييم، بالإضافة إلى أعلى ثلاثة مؤشرات ويمثل الوزن النسبي لكل منها 26% من إجمالي التقييم، تواصل جامعة طنطا تعزيز تعاونها مع المؤسسات المحلية والدولية، وتدعو إلى المزيد من الابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلى والعالمى.