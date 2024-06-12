الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بابا الشغلانة" (فيديو)

سعد الصغير
سعد الصغير

طرح سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" التي تحمل اسم بابا الشغلانة وهى من كلمات محمد محمود وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

https://youtu.be/V5SU7S9c6hY?si=iUQHrM1kPIPFMJEy

وقرر سعد الصغير مؤخرًا تأجيل أغنية "بابا الشغلانة" الذى كان مقررًا طرحها الأسبوع الماضي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى وعلق سعد على صفحة التواصل فيسبوك، تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي، وكل نفس ذائقة الموت في الجنة يا أمي إن شاء الله.

وأعرب سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليًا جولته بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد: "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت إنى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا.

وطرح سعد الصغير أغنية تحمل اسم "خليكي بصة وراكي" تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب الماضي، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.

سعد الصغير يوجّه رسالة لعمرو دياب بعد صفعه أحد المعجبين

بعد الانتهاء منها.. سعد الصغير يطرح "بابا الشغلانة" قريبًا

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