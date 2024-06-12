الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهى بكر: مصر وفرت 94 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الدكتورة نهى بكر
الدكتورة نهى بكر

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التعنت الإسرائيلي تجاه مقترحات ومبادرات تهدئة الأوضاع في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر وفرت أكثر من 94 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لـ 85 ألف مواطن من الجرحى الفلسطينيين.

وأضافت بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في غزة صعب للغاية، من حيث ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم داخل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الأوبئة والجوع وجميع الأزمات التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية.

حرب الإبادة الجماعية الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال الأراضي الفلسطينية العدوان الإسرائيلى الشهداء الأوبئة قطاع غزة غزة

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة