نهى بكر: مصر وفرت 94 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التعنت الإسرائيلي تجاه مقترحات ومبادرات تهدئة الأوضاع في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر وفرت أكثر من 94 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لـ 85 ألف مواطن من الجرحى الفلسطينيين.

وأضافت بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في غزة صعب للغاية، من حيث ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم داخل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الأوبئة والجوع وجميع الأزمات التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية.