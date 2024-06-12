حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء فى مدينة دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعمار ي والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وجاء هذا الإعلان ضمن إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، حيث أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى التعامل السريع مع المخالفات.

وفي سياق ذلك، تم إحباط محاولة بناء دور مخالف بالشاليه رقم( ١١ /١٣ ) بالمرحلة الأولى بمنطقة الشاليهات بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية للمخالفة وضبط ومصادرة المعدات، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز، بينما جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس التزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.

كما نوه إلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الحضارى والجمالى، مشيرًا إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفًا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار (٢٤) ساعة، لإبطال كل محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة كل المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

كما تأتى تلك الحملات سعيًا من الجهاز فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعًا لانتشار العشوائية.