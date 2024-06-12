الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مران الأهلى.. المارد الأحمر يواصل استعداداته لمواجهة فاركو

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحلة الحالية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في مران بدني متنوع، استعدادًا لضغط المباريات الفترة القادمة.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني، بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات المران، الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

ويواصل الفريق تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، قال د.أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، إن وسام أبوعلي، مهاجم الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه أمس، على هامش المران الجماعي للفريق.

وأضاف جاب الله أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبوعلي بجزع في أربطة الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا، لافتًا إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

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الاهلى تفاصيل مران الأهلي فاركو دوري نايل الأهلي يواصل استعداداته لمباراة فاركو

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