الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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زوجة المخرج طارق العريان تظهر ضمن أحداث «ولاد رزق 3»

المخرج طارق العريان
المخرج طارق العريان

شاركت عارضة الأزياء نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان خلال أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، بطولة أحمد عز حيث ظهرت في أحد المشاهد التي تجمعها بأبطال العمل.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

يضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

"ولاد رزق 3.. القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري وكريم عبدالعزيز وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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