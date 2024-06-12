الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ العلوم السياسية يوضح جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن الخطوات التي يتم اتخاذها من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر المعنية بالقضية الفلسطينية بشأن الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية لم تتوقف لحظة في هذا الأمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الموقف المصري يشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، فضلًا عن العودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن هذا الجهد المصري الكبير يترجم اهتمام الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفض الممارسات الإجرامية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

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