الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على المخابز بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل والالتزام بمواعيد التشغيل ومطابفة رغيف الخبز للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت تحت إشراف الدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس حملة تموينية مكبرة حيث قام محسن عبد المالك رئيس قرية دلجا بالتنسيق مع مكتب تموين دلجا بالمرور على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بقرية دلجا وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 27 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار وانتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود ميزان.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الحتكارية والتاكد من توافر أحتياجات المواطنين وعدم إستغلالهم والتاكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وغتخاذ كافة الغجراءات القانونية المقررة في هذا الشان حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين ومتابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

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المنيا تحرير 27 مخالفة تموينية حملة علي المخابز البلدية مركز ديرمواس بالمنيا الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس

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