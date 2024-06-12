الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكرانى سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة السبع

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة السبع المقررة، غدا الخميس في إيطاليا.

يأتي هذا بعدما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه سيتم خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في إيطاليا الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا.

البيت الأبيض: مجموعة السبع ستعلن عقوبات ضد الصين بسبب دعمها لروسيا

وسبق، وأكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا ستعلن عن إجراءات ضد الصين بسبب دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقال كيربي: "سننظر في مسألة الدعم الصيني للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية وسنعارض سياسات الصين غير السوقية، التي تؤدي إلى عواقب وخيمة عالمية"، حسبما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف أن دول مجموعة السبع تعتزم أيضًا الإعلان عن خطوات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مجموعة دول السبع ستتبنى عددا من العقوبات الجديدة والضوابط على الصادرات ضد روسيا في قمتها في إيطاليا.