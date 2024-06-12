متحدث "فتح": الولايات المتحدة لم تقم بأى فعل حقيقى لوقف حرب غزة

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه وفقًا لكل المعطيات الحالية فإن مصير مقترح الصفقة الأخيرة مرتبط بموقف الاحتلال إن كان سيلتزم بتطبيق هذه المقترحات التي تحولت إلى قرار أممي، أم سيعود نتنياهو لبحث ما يمكن أن يستفيد منه لبقائه في الحكم ومن ثم يقرر إن كان سيستمر في الموافقة على هذا المقترح من عدمه.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يريد استمرار هذه الحرب، وقد قالت مندوبته بالأمس خلال جلسة مجلس الأمن، إن الحرب مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها.

وأوضح أن الخطاب الأمريكي لا يتحدث بتاتًا عن أي مسئولية لنتنياهو أو لدولة الاحتلال، هم منذ أن أعلنوا عن المقترح يقولون إن الكرة في ملعب حماس، ولكن من المهم أن يكون هناك موقف مسئول من حركة حماس وأن يستجيب لهذا المقترح على اعتبار ارتباطه اليوم بالقرار الأممي الذي رحبنا به جميعًا بالأمس، خاصة أن هذا القرار كان مبنيًا على ما هو أفضل من مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت حلًا جزئيًا في قطاع غزة يراد منه تحرير محتجزي الاحتلال لدى المقاومة، ثم بعد ذلك لا ندري إن كان هذا المقترح سيكتب له النجاح حتى مراحله الأخيرة أم لا؟.

وأكد أن أمريكا أرادت تجريد المقترحات من كل هذا البعد السياسي، ونحن نعود ونقول إنه يجب على الإخوة في حركة حماس أن يتعاملوا بمسئولية كبيرة، الدم ينزف في قطاع غزة لم يبق شيء في قطاع غزة ولا نريد من ذلك أن يكون على حساب مصالحنا الفلسطينية.