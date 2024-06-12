"تقدر فى 10 أيام".. تفاصيل مبادرة الدعم النفسى لطلاب الثانوية العامة

قالت الدكتورة أمل غنيم، منسقة "حياة كريمة" في المنوفية، إن المؤسسة أطلقت مبادرة "تقدر في 10 أيام" لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات.

وأضافت "غنيم" في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن ذلك يتم من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم المراجعات النهائية التي شملت كل المواد الدراسية وتقديم الدعم داخل الفصول.

وتابعت: "مؤسسة حياة كريمة تقدم مبادرة تقدر في 10 أيام للسنة الثانية على التوالي ونريد أن نكون وسط طلاب الثانوية العامة"، موضحة أن العام الماضي ركزت المبادرة على المكون الأكاديمي فقط.

وأردفت: "رأينا أن هناك مكونًا مهمًا جدًا وهو المكون النفسي أو الدعم النفسي لطلاب الثانوية العامة، واستطعنا تقديم مبادرة تقدر في 10 أيام، عبارة عن مراجعة ثانوية عامة تمت في 10 أيام للمنهج كاملًا".

وأوضحت أنه تم عمل محاضرات أونلاين لطلاب الثانوية العامة في المراجعة، مضيفة: "نزلنا للمدارس لمقابلة الطلاب لمعالجة التوتر والقلق عند طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور".