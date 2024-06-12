الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

دورة الترقي.. منتخب السويس يحقق المفاجأة ويعبر الحدود بهدف "جميل"

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

حقّق منتخب السويس مفاجأة من العيار الثقيل وهزم حرس الحدود بهدف سجله يعقوب جميل في الدقيقة الثالثة في المباراة التي أقيمت باستاد السويس في الجولة الرابعة في دورة الترقي للدوري الممتاز ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد حرس الحدود عند 7 نقاط. 

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين وقبل أن تكتمل الدقيقة الثالثة سجل يعقوب جميل هدف التقدم لمنتخب السويس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

هاجم حرس الحدود بعد الهدف بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى محمود كوكو حارس منتخب السويس ودفع سعد فاروق المدير الفني للسويس بيوسف محمود بدلا من محمود عاطف.

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السويس بهدف.

بعد بداية الشوط الثاني بخمس دفع سعد فاروق بأحمد صالح ومحمد مسعد بدلا من عبدالله سلام وسيد على موسى ودفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بجلال الشرقاوي بدلا من محمد مصطفى.

سيطر حرس الحدود على مجريات اللعب وتعددت الهجمات على مرمى محمود كوكو وفي الدقيقة 63 تصدى مؤمن عوض لاعب حرس الحدود لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن..ودفع محمد مكي بأحمد داودا بدلا من إسلام سمير  .

في الدقيقة 66 مرر مؤمن عوض كرة عرضية سددها محمود ممدوح برأسه قوية ارتدت من الحارس محمود كوكو وأبعدها الدفاع..وفي محاولة لإيقاف هجوم حرس الحدود دفع سعد فاروق مصطفى حافظ وعصام الفيومي بدلاً من أحمد إبراهيم ويعقوب جميل ودفع محمد مكي بإبراهيم القاضي وفلانتين أدو.

في الدقيقة 88 أهدر محمود ممدوح فرصة التعادل عندما تلفى كرة عرضية وسددها بين يدي محمود كوكو لتنتهي المباراة بفوز منتخب السويس بهدف دون رد.

دورة الترقي للمتتاز منتخب السويس يعقوب جميل حرس الحدود سعد فاروق

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