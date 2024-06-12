سبورتنج يهزم الترسانة بهدف السويس وينعش آماله في الصعود للدوري الممتاز

أنعش فريق سبورتنج آماله في الصعود للدوري الممتاز بعد فوزه على الترسانة بهدف سجله عبدالرحمن السويس في الدقيقة 56 في المباراة التي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة الرابعة من دورة الترقي للدورى الممتاز ليرتفع رصيد سبور تنج إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد الترسانة عند أربع نقاط.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع وجود أفصلية لفريق سبورتنج وفي الدقيقة 25 كانت أخطر فرص الشوط الأول لسبورتنج عندما مرر محمد السعيد كرة عرضية أرضية أبعدها الدفاع ووصلت إلى عبد الرحمن السويسي الذي سددها باتجاه المرمى وأبعدها الدفاع ووصلت إلى مروان السيد الذي سددها أرضية وأبعدها خالد مسعد مدافع الترسانة قبل أن تدخل المرمى.

في الدقيقة 33. سدد مروان السيد لاعب سبورتنج كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ثم سدد عبد الرحمن السويس كرة أخرة مرت بجوار القائم أيضا.

في بداية الشوط الثاني، أجرى حسين شكري المدير الفني للترسانة التغيير الأول بنزول ميدو شلاطة بدلا من إسلام عصام وفي الدقيقة 56 تلقي عبد الرحمن السويسي كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها بر أسه اصطدمت بمدافع الترسانة وحارس المرمى وسكنت الشباك ليتقدم سبورتنج بهدف.

في الدقيقة 61.. دفع أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج بعبد الرحمن ميسي بدلا من مروان السيد وفي الدقيقة 63 دفع حسين شكري بمحمد ناجح ومصطفى ضاحي بدلا من ميدو العطار ومحمد خطر.

وسط هجمات الترسانة كاد البديل أحمد علي جدو يسجل الهدف الثاني لسبورتنج عندما دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أنقذها عمر ساج حارس الترسانة .

كثف الترسانة هجماته في الدقائق الأخيرة لادراك التعادل واحتسب الحكم محمد يوسف سبع دقائق وقت بدل ضائع ل تتغير خلالها النتيجة لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج بهدف دون رد.