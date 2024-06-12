منسق "حياة كريمة": نقدم الدعم التعليمى والنفسى لطلاب الثانوية العامة للعام الثانى

قالت الدكتورة أمل غنيم، منسق "حياة كريمة" بالمنوفية، إن هذه تعتبر السنة الثانية على التوالي التي تقدم فيها "حياة كريمة" الدعم التعليمي والمعنوي لطلاب الثانوية العامة بمراجعات نهائية شاملة.

وأضافت أمل غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc: كنا متواجدين بالفعل وسط إخواتنا في مراجعات الثانوية العامة العام الماضي، وكانت على مدار 10 أيام، لافتة إلى أنه بعد مراجعة الامتحانات مع الطلاب قيل لنا أن 85% من الامتحانات جاءت من المراجعات التي تمت على مستوى الجمهورية.

وتابع: "كنا العام الماضي نعمل على المكون الأكاديمي، لكن هذا العام أضفنا المكون النفسي، خاصة أن الثانوية العامة تمثل ضغطًا عصبيًا على الطلاب وأولياء الأمور، والبيت إللي بيبقى فيه طالب ثانوية عامة يكون دائمًا متكهرب".