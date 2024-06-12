الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد جمال سعيد يستعد لتصوير مسلسل «وتر حساس»

أحمد جمال سعيد
أحمد جمال سعيد

يستعد الفنان أحمد جمال سعيد لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل اسم "وتر حساس"، بعد نجاحه وتألقه في الفترة الماضية.

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، إنجي المقدم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين.

في وقت سابق، كشف المخرج وائل فرج، عن أحداث المسلسل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع صبا للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل بين السطور.

وقال وائل فرج في تصريحات صحفية إنه بدأ حاليًا التحضيرات الأولية للمسلسل، وتواصل المتحدة التعاقدات مع باقي فريق العمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وائل فرج، أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة، ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

كان آخر أعمال أحمد جمال سعيد مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبدالوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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ل أحمد جمال سعيد آخر أعمال أحمد جمال سعيد صوير أحدث أعماله الدرامية وتر حساس المخرج وائل فرج

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