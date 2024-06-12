"المستقلين الجدد": تنسيقية الأحزاب أحد الإنجازات التى تنسب إلى الرئيس السيسى

أوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، مدى تأثير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كل مكان يتواجدون فيه، قائلًا: "إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي أحد الإنجازات التي تنسب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الشباب في جمهورية مصر العربية".

وأضاف هشام عناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أنه منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، فإن الشباب قد انتقلوا نقلة نوعية وفكرية كبيرة جدا.

وأوضح أن الشباب يستحق اهتمام الدولة بهم، لافتًا إلى أنه عندما توجد دولة تركيبتها السكانية أكثر من 65% منها شباب، فإن هذا الشباب يستحق أن ترعاه الدولة بنظرة وعناية خاصة، وهو ما دعا الرئيس السيسي إلى إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عام 2018، وقد كانت فكرة جديرة بالتنفيذ والرعاية من الدولة وبرعاية الرئيس.

وأوضح الدكتور هشام عناني، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي التي خلقت لنا هذه الكوادر التي أصبحت اليوم رقما حقيقيا وصحيحا في المعادلة السياسية المصرية.