مدير الكلية العسكرية التكنولوجية يكشف عن تعاون مشترك مع الجامعات العالمية (فيديو)

أكد اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، على أهمية التعاون المشترك مع الكليات العالمية لتحديث نظام الدراسة وتطوير المناهج الدراسية.

أوضح صلاح الدين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلية تسعى إلى تطوير عناصر الوعي والمعرفة لدى الطلاب الجدد من خلال توفير الإمكانيات العملية والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة، كما يتم تقديم الرعاية الصحية للطلاب من خلال نقطة طبية متخصصة.

وأكد مدير الكلية أن التطوير المستمر للمناهج يتم بالتعاون مع الكليات التكنولوجية المحلية في مصر، حيث يتم تحديث المنهج كل 5 سنوات لمواكبة التطورات الحديثة.

وأشار اللواء أكرم صلاح الدين إلى أنهم يعملون على توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع الكليات التكنولوجية العالمية، بهدف استحداث نظم تدريبية حديثة ونقل الخبرات للطلاب، مما يمكنهم من التعامل بفاعلية مع المعدات والأجهزة الحديثة.