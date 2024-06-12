الجمعة.. الكنيسة الأسقفية تناقش "مشوار الحب والنضج" في نادي الكتاب

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية، فعاليات نادي الكتاب الشهري، مساء الجمعة المقبل بمقر الكنيسة بالزمالك.

ويناقش نادي الكتاب الشهري التابع للكنيسة الأسقفية، كتاب “الحب والنضج” للكاتب"أوسم وصفي"، والذي يتحدث خلاله عن الحب الناضج.

في سياق متصل، افتتح المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أمس أولى جلسات مؤتمر نصف الكرة الجنوبي بصلوات القداس الإلهي والشركة المقدسة، بحضور 200 مشارك من رؤساء الأساقفة والأساقفة والقساوسة من 40 دولة مختلفة حول العالم.

وتحدث رئيس الأساقفة جاستين بادي في كلمته قائلًا: مصر هى بلد الحضارة والتاريخ، ولذلك نجتمع اليوم معًا في ضيافة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، إذ نعتز بهذه البلد التي استضافت السيد المسيح كلاجئ.