منسق "حياة كريمة" يكشف تفاصيل مبادرة "تقدر فى 10 أيام" لخدمة طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد شعيب منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن مبادرة "تقدر في 10 أيام" تم تنفيذها على 3 مراحل بهدف زيادة الدعم المقدم للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف "شعيب" في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة هذا العام تمت بشكل أوسع، متابعًا: "أدخلنا الدعم النفسي وكلنا مدركين حجم الضغوط سواء على الطالب أو ولي الأمر أثناء فترة الثانوية العامة".

وتابع: "هناك 750 ألف طالب هذا العام متقدمين لامتحانات الثانوية العامة، أي 750 ألف أسرة تعاني من ضغوط نفسية سواء خلال فترة المذاكرة طوال العام والضغط النفسي في الامتحانات".

وأردف: "قدمنا الدعم النفسي بعدة طرق سواء إرشادا نفسيا أو دعما نفسيا أونلاين أو بحضور المراجعات التي تتم داخل الفصول والقاعات التي كان يتم توفير فيها جلسات إرشاد ودعم نفسي".