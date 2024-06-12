الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

صورة من الواقع
صورة من الواقع

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبة بالديوان العام، الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

ورحب محافظ الغربية، بالأنبا إغناطيوس معربًا عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنًا حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد ومؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وقدم الأنبا  أغناطيوس خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ الغربية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، متمني دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والإزدهار على مصرنا الحبيبة وعلى أبناء محافظة الغربية.

الدكتور طارق رحمي الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة عيد الأضحى المبارك لوفد الكنيسة صلابة النسيج الوطني

مواد متعلقة

بعد خروج عربات قطار عن القضبان.. عودة حركة القطارات على خط بنها زفتى

مشروعات تخدم 54 قرية ويستفيد منها 599 ألف مواطن بالغربية

جسات لتغطية 430 مترا من ترعة السلامونية في الغربية

"تعليم الغربية": تواجد جميع الملاحظين في أماكنهم ولم يتم تسجيل حالة غياب

محافظ الغربية يشهد انطلاق أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بـ"شبرا بلولة"

"الأورمان" تستعد لذبح 55 عجلا في مجزر شبشير الحصة بمحافظة الغربية

الانتهاء من استكمال المرحلة الأولى من محور النعناعية تمهيدًا لأعمال الرصف بالغربية

ضبط لحوم فاسدة فى حملات تفتيشية مكبرة على أسواق الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

المعمل الجنائى يعاين حريق السيارات داخل كومبوند شهير بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة