رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس والمصريين بحلول عيد الأضحى

هنأ اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحي، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام واستقرار على مصرنا الحبيبة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تهنئته: «يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومركزى السنبلاوين وتمى الأمديد خاصة، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، معربًا فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.