القاهرة الإخبارية| الاحتلال يوسع المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها بعنوان: "توتر مستمر وتهديدات متبادلة.. الاحتلال الإسرائيلي يوسع المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، توتر مستمر وتهديدات متبادلة وتصعيد عسكري من شأنه أن يجر المنطقة إلى صراع أوسع، هكذا الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي تشهد مواجهة متصاعدة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تضم ما يقرب من 150 ألف صاروخ من شأنها تهديد كل شبر في إسرائيل.

وأوضح التقرير، أن حزب الله الذي بدأ في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي إبان أحداث السابع من أكتوبر وشن العدوان الإسرائيلي على غزة صعّد على مدار الثمانية أشهر الماضية من لهجته في الهجمات العسكرية التي استهدفت الشمال الإسرائيلي باستخدام مُسيرات مطورة باغتت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي التي لم تعد تميز بين الطيور والطائرات دون طيار، لأن حزب الله جعلها تطير ببطء وعلى مستويات منخفضة بين الجبال والوديان، وهو ما يشكل أزمة كبيرة تتطلب جهودًا متواصلة لتجنب حدوث أي أضرار، ولذلك قررت إسرائيل تشكيل كتيبة مخصصة لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن صحيفة معاريف الإسرائيلية أكدت المخاوف الإسرائيلية من المواجهة العسكرية الواسعة، وأكدت أن بطاريات القبة الحديدية ستشكل في الحرب المقبلة هدفًا رئيسيًا لدى حزب الله من خلال المسيرات الهجومية.

وتابع: "أما عن الجانب الإسرائيلي فارتفعت وتيرة النبرة السياسية تجاه التصعيد، حيث قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه يجب احتلال أجزاء من لبنان لإنشاء منطقة عازلة بالقرب من الحدود".

واستكمل: "وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مستعدة لعملية قوية في الشمال وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته للمنطقة الشمالية إلى أن إسرائيل تقترب من النقطة التي يتوقع فيها اتخاذ القرار، ليقف الجميع منتظرًا ومتسائلًا من قد يشعل فتيل القنبلة التي تفجر المنطقة بأسرها بصراع أوسع".