الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إيبارشية حلوان" تطلق حفل افتتاح النشاط الكشفي.. الأحد

إيبارشية حلوان
إيبارشية حلوان

يترأس الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحلوان وتوابعها ورئيس دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، مساء الأحد المقبل الموافق 16 يونيو  الجاري، احتفالية افتتاح النشاط الكشفي للإيبارشية.

ويشارك في الاحتفال فرق الكشافة الكنسية من مختلف كنائس إيبارشية حلوان، ضمن اهتمام الكنيسة بالخدمة الكشفية عند البراعم والشباب القبطي.

وكان الأنبا ميخائيل صلى القداس الإلهي، أمس، بكنيسة العذراء مريم والشهيد ابى سفين بالهجانة (المعصرة) مع كاهني الكنيسة وبحضور خورس الشمامسة والكشافة وشعب الكنيسة، وقد ألقي نيافته عظة عن إنجيل قداس الأحد الخامس من الخمسين المقدسة (أنا هو الطريق).

كما اجتمع نيافته مع خدام الكنيسة في لقاء ساد فيه روح الأبوة والمحبة، وقد ألقي نيافته كلمة تدور حول ما هو الخادم من خلال(٢تي) في أربع نقاط (كارزًا - عبد يسوع المسيح - جندي صالح - انسان الله كاملًا).

كما تفقد مدرسة أنقياء القلب لذوي القدرات الخاصة، والقسم الداخلي بها.. وكذلك الحضانة، ومبني الخدمات.

كما قام نيافته بتشجيع الطفله ماروسكا سامح لحصولها علي المستوي الاول - فردي عام -  للجمباز الفني انسات مرحلة ٦سنوات.

الانبا ميخائيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحلوان رئيس دير الأنبا برسوم العريان المعصرة افتتاح النشاط الكشفي

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