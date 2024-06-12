حزب الجيل: «تنسيقية الأحزاب» بوتقة تضم مختلف الطوائف والتيارات

هنأ د. حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، لكل زملائه أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى السادسة على بيان التأسيس الأول والتدشين الرسمى فى 12 يونيه 2018، مثمنًا رحلتها على مدار 6 أعوام من العمل الوطني المستنير ككيان وطني جامع يفرض نفسه بقوة على الساحة السياسية المصرية، وينظر إليه كمنصة حوارية جامعة لشباب الوطن من مختلف التيارات السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

حسن هجرس مهنئًا زملاؤه بالتنسيقية بعيد تأسيسها السادس: عززت المشاركة السياسية للشباب

وقال هجرس في تصريحات له، الأربعاء، إن التنسيقية عملت كونها منصة حوارية مفتوحة للشباب من مختلف الاتجاهات السياسية، للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الوطنية بِروحٍ من المسئولية والحوار البناء، لذا لعبت دورًا مهمًا في تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج توعوية، وتقديم الدعم للشباب الراغبين في خوض غمار العمل السياسي، فضلًا عن تأهيل وتدريب شبابها من خلال برامج متخصصة، ليكونوا كوادر وطنية مؤهلة لخدمة البلاد في مختلف المجالات، خاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح أن التنسيقية حرصت على المشاركة بفعالية في مختلف المبادرات الوطنية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية، مثمنًا دعمها جهود الدولة المصرية، حيث وقفت دائمًا إلى جانب الدولة المصرية في مختلف التحديات التي واجهتها، من خلال دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب هجرس عن أمنياته الكبيرة باستكمال مسيرة العمل الوطني المزدهر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستمرارها كبوتقة تضم مختلف الطوائف والتيارات السياسية مجتمعين على حب مصر وخدمة الوطن ودعم جهود مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أنه تمثل نموذجًا فريدًا للعمل السياسي الشبابي في مصر، وتعد رافعة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب ودفع عجلة التنمية في البلاد.