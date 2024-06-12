الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحجاج والعمّار وفد الله" ندوة بالطرق الصوفية بمناسبة موسم الحج

المجالس العلمية الصوفية
المجالس العلمية الصوفية

نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، ندوة علمية، تحت عنوان "الحجاج والعمار وفد الله"، تزامنًا مع  حلول موسم الحج، بمشاركة عدد من مريدى وعلماء وشيوخ التصوف. 

وأدار الندوة العلمية الدكتور مصطفى أبوزيد، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وعدد من علماء ودعاة الطرق الصوفية، وتتبنى المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظيم عدد من الندوات العلمية والدينية بالتزامن مع حلول شهر ذى الحجة وموسم الحج. 

الطرق الصوفية تستأنف المجالس العلمية 

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت عن استئناف المجالس العلمية بمشاركة عدد من علماء الدين وشيوخ التصوف الإسلامي.

وتهدف هذه المجالس إلى تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين إضافة إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في  الفضاء الإلكتروني، حيث تسعى الطرق الصوفية دائمًا إلى تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف.

بحضور شيوخ وعلماء.. الطرق الصوفية تعقد مجلسًا علميًا عن "فضل يوم عرفة" بمقرها بالدراسة

الطرق الصوفية تنظم ندوة علمية بعنوان الحجاج والعمار وفد الله موسم الحج

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