الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذكرى التأسيس السادسة.. كيف نجحت "تنسيقية الأحزاب" فى تمكين الشباب سياسيًا؟

تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب

أوضح الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه يمكن تقييم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أول عام بدأت فيه، حيث كان يوجد حراك شبابي افتقدناه طويلًا، بأن يكون هناك مدرسة لإعداد الكوادر السياسية والتنفيذية في آن واحد من آراء ومآرب وأحزاب واتجاهات فكرية مختلفة، ومن ثم تجميعهم في منصة حوارية واحدة لمصلحة الوطن.

وأضاف مرشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت حلما بالنسبة لنا، حيث كنا نحلم بوجود مدرسة تعد كوادر سياسية تعد لنا السياسيين القادمين، معقبًا: "اليوم هذه المدرسة أفرزت 51 نائبًا حتى الآن".

وتابع: "الملاحظ لأداء النواب في مجلسي الشيوخ والنواب، يتضح التميز لأداء معظم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد إعدادهم وتأهيلهم تأهيلًا كاملًا في هذه المدرسة السياسية التي نفخر بتواجدها في مصر خلال هذه المرحلة".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور مجدي مرشد ذكرى مرور 6 سنوات

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