حزب المؤتمر: التنسيقية تمكنت من خلق مسار سياسى غير تقليدى

هنأ د. مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 6 سنوات على تأسيسها، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في الحياة السياسية بشكل غير تقليدي، بعدما جمعت في تشكيلها كل الفئات الشبابية على تنوع توجهاتهم واختلاف رؤاهم السياسية.

وقال مرشد، في تصريحات اليوم، إن التنسيقية تمكنت من خلق مسار جديد للحياة السياسية، قائم على الاختلاف الصحي الذي يخدم الوطن أولًا، وجاءت تلك المناسبة التي نحتفل بها معهم بمرور 6 سنوات على تدشينها لنشيد بما قدمته من إضافة قوية للعمل العام وبما استقطبته من شباب كان قد بعد كثيرًا عن العمل السياسي والحزبي.

مجدي مرشد يهنئ التنسيقية بمرور 6 سنوات على تدشينها

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تدشين التنسيقية كان عن قناعة وطنية تامة بأن المستقبل للشباب وترجمت تلك التجربة الفريدة ثقة القيادة السياسية في تمكين الشباب الذي تحول في ظف سنوات قليلة إلى صانع قرار، وكان للتنسيقية دور كبير في هذا الأمر، بعدما تولوا المراكز القيادية تشريعيًا وتنفيذيًا.

واختتم مجدي مرشد:"إن التنسيقية تجربة يجب البناء عليها لمستقبل هذا الوطن، والعمل على دعمها وتمكين شبابها الذي أثبت قدرته على القيادة".