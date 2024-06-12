الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثلاثة مدرسين لمراجعة كل مادة وملفات بأهم الأسئلة المتوقعة وإنترنت مجانى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

◄ تطبيق مدرستنا بلس يطلق مراجعات ثانوية عامة مجانية بالتعاون مع أورنج

◄ 700 ألف أسرة مصرية تستفيد من المراجعات، والمراجعات من بنوك الأسئلة المعتمدة


 أطلق تطبيق (مدرستنا بلس) التابع لوزارة التربية والتعليم مراجعاته المجانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد، بالتعاون مع شركة (أورنج).

 ويوفر التطبيق المتاح على جميع أنظمة تشغيل الهاتف خدمة مراجعة المواد المختلفة للثانوية العامة، ويتيح للطلاب اختيار المدرس من ثلاثة مدرسين في كل مادة، بحيث يستطيع الطالب متابعة مراجعة المادة التي يختارها مع المدرس الذي يختاره ويفهم منه بشكل أكبر، كما يمكن للطالب أيضًا أن يشاهد المراجعات للمدرسين الثلاثة، والذين يعتمدون على حل امتحانات وبنوك أسئلة وزارة التربية والتعليم المعتاد الاستعانة بها في صياغة أفكار الامتحانات، كما تتيح المراجعات ملفات pdf للعديد من الأسئلة المتوقعة والمراجعة الشاملة لجميع المواد.

وتقدم شركة أورنج من خلال المبادرة إنترنت مجاني لمشاهدة المراجعات والدخول بشكل سهل لتطبيق مدرستنا بلس.

وأكد الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أن أكثر من 700 ألف طالب في الثانوية العامة يستطيعون الاستفادة من المبادرة بشكل مجاني بالكامل، مشيرًا إلى أن حرص الوزارة على التخفيف من أعباء مثل هذه المراجعات عن كاهل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن تطبيق مدرستنا بلس هي إحدي ثمار البنية التكنولوجية التي أسستها الوزارة طوال السنوات السابقة، وساهمت بشكل فعال في الوصول إلى الطلاب في كل مكان، واستفاد منها أوائل الثانوية العامة في العامين الأخيرين.

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