سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في التعاملات المسائية، سجل استقرارًا في البنوك المصرية حيث بلغ نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم الأربعاء شهد استقرار في البنك المركزي المصري حيث سجل نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية، ونتيجة لما سبق ذكره نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية انخفاضا ليبلغ نحو 47.74 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح نحو 47.74 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.74 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.78 جنيه للشراء، و60.93 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.27 جنيه للشراء، 51.40 جنيه للبيع.