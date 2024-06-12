الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تستعد للفوز بجائزة يوم عرفة؟.. الشيخ خالد الجندى يوضح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن برنامج يوم عرفة يبدأ بقيام الليل وصلاة الفجر والفترة الثانية من أذان الفجر للضحى.

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الدنيا بأموالها وثرواتها وكل حاجة فيها متجيش في فضل ركعتين السنة قبل صلاة الفجر، لذا على الجميع الالتزام بهذه الركعات البسيطة ذات الثواب العظيم".

فضل صيام عرفات 

وأضاف أن الفترة الثانية تشمل الجلوس فى المصلى وذكر الله حتى شروق الشمس بربع ساعة وتذكر كل أنواع الذكر وبعد شروق الشمس تقوم وتصلى الضحى ركعتين أو أربعًا لتنال ثواب عمرة أو حجة كاملة.

اتباع سنن النبي 

وتابع: "من يُرد الحصول على ثواب يوم عرفة فعليه اتباع سنة النبي صلى الله وعليه وسلم بهذا اليوم المبارك".

واستطرد: "من سنن النبي التي يجب علينا اتباعها عدم الخصام، العمل على العفو والمصافحة، والاجتهاد في الطاعات الأخرى مثل قراءة القرآن وغيرها من العبادات".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي دي ام سي لعلهم يفقهون سنن النبي فضل يوم عرفة

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