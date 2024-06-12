الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق سيدة للمفتى بتهمة قتل سائق لسرقته فى كرداسة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة أوراق القضية متهمة بإنهاء حياة سائق بدافع سرقته في كرداسة، لفضيلة المفتي حدد جلسة 11 أغسطس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبوصافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

وتضمن أمر إحالة المتهمة بأنها في 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة قتلت وأخرى طفلة المجني عليه أحمد ربيع عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردي حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجاه لمكان خال من المواطنين وما أن سمحت لهم الفرصة حتى انهالا عليه بطعنات قاسيات متفرقات بعموم جسده قاصدين قتله.

جنايات الجيزة محكمة جنوب القاهرة إحالة أوراق القضية كرداسة المفتي

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