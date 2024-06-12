الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا الاستوائية يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث


استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا رفيع المستوى يضم عدد من وزراء جمهورية غينيا الاستوائية برئاسة السيد وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر.

وكان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه، ودوره الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي الأثري والثقافي لدى المجتمع، كما قدم لهم هدية تذكارية من المتحف.

وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعة العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب نائب رئيس جمهورية غينيا، عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه بهذه الزيارة وحسن الاستقبال من إدارة المتحف، وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

يشار الى انه من  ضمن استراتيجية المتحف القومي للحضارة المصرية تنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دورًا هامًا  في تعميق روح الولاء  والانتماء، والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري  لمصر.

كما انه يقوم بدورمجتمعي وتثقيفي وذلك برفع الوعي الأثري لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة، كما يساهم المتحف في إبراز دورة مؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية.

وقد اتاح المتحف مؤخرا خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف، على أن يقوم طالب الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة.

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