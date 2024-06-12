الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجانا.. قنوات مدرستنا و«أورانج» تقدمان المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت مجموعة قنوات مدرستنا، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير مراجعات نهائية لكل طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع شركة «أورانج»، طوال فترة الامتحانات.

وبإمكان جميع الطلاب، الاختيار بين 3 من أشهر وأمهر المدرسين للمراجعة في كل مادة، أو الحصول على المراجعات مع الـ3 مدرسين. 

وأوضحت قنوات مدرستنا، أنه يمكن متابعة الحلقات عبر تطبيق «مدرستنا بلس» المجاني، المتوفر على «بلاي ستور» و«آبل ستور» طول فترة الامتحانات في أي وقت، حيث توفر شركة أورانج «إنترنت هدية لجميع الطلاب»؛ لمشاهدة الحلقات، أو من خلال موقع قنوات مدرستنا https://madrasetnaplus.eg/home

ويستطيع الطالب الدخول على تطبيق «مدرستنا بلس» وإنشاء حساب برقم محمول «أورانج»، ثم متابعة «المراجعات النهائية» لجميع المواد الخاصة بالثانوية العامة.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن وزارة التربية والتعليم ترصد وتدرس احتياجات أبنائنا الطلاب في الثانوية العامة من المحتوى التعليمي الرقمي، وتحلل أنماط استخدامهم للمنصات، وتفضيلاتهم؛ بما يسمح بتقديم طرق مبتكرة وأشكال جذابة للمحتوى التعليمي المفضل لهم، بالصور والفيديوهات والنصوص والأسئلة التفاعلية، على أيدي مجموعة مختارة من المدرسين الأكفاء.

ونوه بأن تطبيق «مدرستنا بلس» يمنح الطلاب 3 خيارات جيدة من الشروحات والمراجعات النهائية، تقدم لهم مجانا، ومتاحة لهم في أي زمان ومكان بجميع المحافظات المصرية، دون عناءٍ أو تكلفة لـ«باقات الإنترنت»، مراعاة لظروف أكثر من 700 ألف طالب.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، في «المواد المضافة للمجموع»، يوم السبت 22 يونيو 2024، بامتحان اللغة العربية، وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024.

كما يقدم تطبيق «مدرستنا بلس» فرصة التدرب على أسئلة الامتحانات والتعامل معها بطريقة عملية، واختبار حصيلة المذاكرة على مدار العام الدراسي. 

ومن خلال حساب «مدرستنا» على منصة «تيك توك»، توفر القناة مجموعة من أساتذة الثانوية العامة؛ للإجابة على كل أسئلة الطلاب عبر هاشتاج «#اسأل_وراجع»، بالإضافة إلى نصائح مهمة لليلة الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق «مدرستنا بلس» يحتوي على كل ما يخص الطالب، من خلال «فيديوهات» تشرح المناهج الدراسية، بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، عن طريق شرح للمواد أو المراجعات.

 

ويشمل محتوى تطبيق «مدرستنا بلس» ما يلي:

- شرح لكل مادة دراسية من مدرسين تابعين لوزارة التربية والتعليم.

- مراجعات للمواد الدراسية.

- مراجعات نهائية قبل الامتحانات.

- نماذج للامتحانات في كل المواد.

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